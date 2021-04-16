Teşvikiye Camii Ramazan ayının ilk Cumasında dualarla açıldı

İstanbul Nişantaşı'nda yaklaşık üç yıl önce restorasyona alınarak ibadete kapatılan Teşvikiye Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı Ramazan'ın ilk Cuma namazı sonrası ibadete açıldı.





Nişantaşı'nda bulunan 150 yıllık tarihi Teşvikiye Camii, 3 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Kasım 2018'de çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu. 3 yılda retorasyonu tamamlanan tarihi Teşvikiye Camii, dün Ramazan ayının ilk Cuma namazı itibariyle ibadete açıldı. Teşvikiye Camii'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.





Teşvikiye camiinde kılınan cuma namazı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ortak açıklama yaptı. Erbaş, Teşvikiye camiinin yapılan güzel restorasyonundan sonra Müslümanların ibadetine açıldığını daha yüzyıllarca Müslümanların ibadetinin yapılmasını dilediklerini söyledi. Teşvikiye camii dualarla ibadete açıldı. Vatandaşlarda Ramazan ayının ilk Cuma namazını yenilenen Teşvikiye camiinde kıldılar.