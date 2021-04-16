Türkiye koronavirüs risk haritası: İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi

Türkiye koronavirüs risk haritası ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Kendi illerinde yaşayan vatandaşlar illerindeki risk grubunu öğrenebilmek adına Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden risk haritasını kontrol ediyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak için Ramazan ayında kısmi kapanmaya giden ülkemizde çoğu il çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor. İşte 2021 Nisan ayı Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum...
Risk haritası, gün içerisinde oldukça merak ediliyor. Kısmi kapanmaya gidilmesiyle illerin risk durumunda da iyiye doğru giden değişiklik bekleniyor. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor. Koronavirüs risk haritası detayları şöyle;
15 Nisan'da Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)