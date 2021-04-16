Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Yalnız ve hasta büyükleri bize bildirin

Üsküdar Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, yalnız, hasta ve temel ihtiyaçlarını karşılamayan büyüklerin evlerine giderek temizlik yapıyor. Üsküdar Belediyesi temizlik görevlilerin eve giderek temizlik yaptıklarından biri de aslen Kosovalı olan 92 yaşındaki Nuriye teyze. Nuriye teyzenin evinde sadece temizlik de yapılmıyor, yemek ihtiyacı da karşılanıyor.

"ÇEVRENİZDE YALNIZ VE HASTA BÜYÜKLERİMİZ VARSA, BİZE BİLDİRMENİZİ RİCA EDİYORUZ"

Üsküdar Belediyesi görevlilerinin Nuriye teyze gibi evine düzenli olarak temizlemeye gittiği, temel ihtiyaçlarını karşıladığı, yemekleri kapısına kadar götürdüğü birçok kişi bulunuyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Nuriye teyze örneği üzerinden Üsküdarlılara "Nuriye teyzemiz 92 yaşında. Yalnız yaşıyor ama yalnız değil. Bizler varız... Çevrenizde yalnız, hasta ya da tek başına temel ihtiyaçlarını göremeyen büyüklerimiz varsa, bize bildirmenizi rica ediyoruz. Bilenlerin bilmeyenlere iletmesi ricasıyla… " çağrısında bulundu.