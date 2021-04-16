Vahşi cinayete ağır müebbet

İstanbul Kadıköy'de 26 Şubat 2019'da çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin, öz amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü silahla ateş ederek öldüren ve bıçakla parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden Ferhat Yılmaz hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını verdi. İki zanlı, ayrı ayrı ağır müebbet hapse çarptırıldı. Zanlılar, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma"dan da 2 yıl hapis aldı. Tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya da 4 yıl hapis verildi. Rıfat Rıza Öztürk'ün kızı Gamze Öztürk, "Bu anlatılabilecek bir acı değil. Bir babanın gölgesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Aradan iki yıl geçti, yaşananlar hâlâ gerçek gelmiyor. İnanmak istemiyorum. Kardeşimin çığlıklarıyla uyandığı geceler bitmedi. Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik. Elleri olmadan gömüldü babam" dedi. Eşi Meryem Öztürk ise "Sanıkların idam edilmesini istiyorum" diye konuştu.