Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir evde arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada 36 paket halinde 18 Kilo 635 gram eroin maddesi, 4 paket halinde 1 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak A.İ. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.