Van'daki silahlı kavganın firarileri yakalandı

Olay Van'ın Tuşba ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin Avarek yolu üzerinde iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayın failleri olan 4 kişi ise olay yerinde yakalanmıştı. Olayın 4 diğer şüphelisi ise olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Meydana gelen "Ateşli Silahla Yaralama" olayının firari şüphelileri olan N.Ç., V.Ç., Y.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli N.Ç.'nin "Kasten Öldürme ve Tefecilik" suçlarından 2 yakalama kararı bulunduğu tespit edilirken, ayrıca yakalanan diger şüphelilerin üzerinde 4 tabanca, 9 şarjör ve 145 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.