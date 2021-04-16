Yaptığı iyiliğin bedeli 300 bin lira borç oldu

İstanbul Sultanbeyli'de hurda toplayarak geçimini sağlayan ve okuma-yazması olmayan İsa Uzğuç, sokakta tanıştığı hamile ve evsiz olduğunu söyleyen genç kadına yardımcı olmak için kalacak yer buldu. Kısa süre sonra genç kadının arkadaşları ortaya çıktı. Uzğuç'un hamile kadına yaptığı iyiliğin karşılıksız kalmayacağını söyleyen şüpheliler, Uzğuç'a iş verecekleri iddiasıyla önceden hazırladıkları evraklara parmak bastırttı. Şüpheli şahıslar, Uzğuç'un parmak bastığı evrakları kullanarak Uzğuç adına 6 farklı şirket açıp, 300 bin liralık vergi borcu da bırakarak ortadan kayboldu.İyilik yapmak isterken başına gelmeyenin kalmadığını belirten İsa Uzğuç, "Dışarıda kaldığım dönemlerdi. Sokakta tanıştığım hamile bir kadına yardım etmemle birlikte bu işler başıma geldi. Hamile kadına yatacak yer buldum. İnsanlık yapmaya çalıştım. Bu kadının tanıdığı olan insanlar bana iş verecekleri iddiasıyla yaklaştılar. Okumam yazmam olmadığı için iş evrağı diyerek kağıtlara parmak bastırdılar. Sonrasında öğrendim ki üzerime şirket açmışlar. Bu şirketlerle benim bir alakam yok. Ben şu an sadece adaleti arıyorum. Bu insanlar bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler" ifadelerini kullandı.Konuya ilişkin konuşan Avukat Mehmet Üstündağ ise "Bu şirketler 2005-2006 yıllarında kurulmuşlar. 4 tane limited şirket, 2 tane de şahıs şirketi açılmış. Şirkette İsa Bey'in okur yazar olduğunu, vekaletlerinin olduğunu, vekaletle kurulduğundan bahsediliyor ancak üç ayrı Asli Ceza Mahkemesi'nde bu vergi usulsüzlüğü, dolandırıcılık gibi konulardan beraat ediyor. Okuma-yazma bilmeyen birisine, sahte vekaletlerle şirketler kurulmuş. Bu durumda müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuş. İsa Bey savcılığa suç duyurusunda bulunuyor, kişilere ulaşılamıyor. Şu an İsa Bey'in vergi borcu katlanarak arttığı için 300 bin gibi bir rakama ulaşmış durumda" dedi.