Yoğunlaştırılmış dinamik denetim dönemi başladı

Kısmi kapanma sürecinde Türkiye genelinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulamasına geçildi. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge uyarınca denetimlerin odak noktasını, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak denetlenecek, denetimde kişinin muafiyetinin bulunup bulunmadığı, muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecek. Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkede bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak, içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek. Geniş katılımlı denetimlerin ilki bu hafta sonu uygulanacak.