Zabıta, rezidans dilenciliğini deşifre etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilerin belirledikleri noktalara ticari taksilerle gittiklerini, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıklarını ve vatandaşların yardım için verdikleri gıda maddelerini ise çöpe attıklarını belirledi.

Zabıta ekipleri il genelinde yaptıkları denetimlerde Kayseri'ye başka illerden gelerek dilenen dilencileri tespit etti. Çöp konteynerlerinin önüne giderek çöpten yiyecek topluyor görüntüsü veren dilencileri takibe alan Zabıta, dilencilerin aslında yiyecekleri evden getirip çöpten topluyormuş gibi gösterdiklerini belirledi. Bu yöntemle duygu sömürüsü yapan dilenciler hakkında işlem yapıldı.

REZİDANS KİRALAYIP, TİCARİ TAKSİ KULLANIYORLAR

Zabıta ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda ise dilencilerin belirli noktalara ticari taksilerle gittikleri, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, vatandaşların verdiği yiyecekleri ise çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndükleri tespit edildi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır" diye konuştu.

Kayacık, zabıta ekipleri tarafından ana arterlerde, kavşaklarda, cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöp konteynerleri önünde çöpten toplayıp yiyormuş gibi davranarak duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.