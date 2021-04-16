Zehir tacirlerine 20 yıl 10 ay hapis

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasına Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu sanıklar Mustafa G. ve Engin D. SEGBİS ile katıldılar. Duruşmaya tutuklu sanıkların avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti duruşmada mütalaayı okuyarak tutuklu sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar son sözlerinde suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa G. ve Engin D.'ın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutukluklarına devam ve ayrı ayrı 10'ar yıl 5'er ay hapis, 20'şer bin 820'şer TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.