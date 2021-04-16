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Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:56

Zehire 8 tutuklama

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zehire 8 tutuklama

’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 114 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabaca, 38 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zehire 8 tutuklama
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