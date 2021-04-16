Zehire 8 tutuklama

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 114 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabaca, 38 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.