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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:35

13 yaşında 26 suç kaydı var

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
13 yaşında 26 suç kaydı var

Avcılar’da, yalnız yürüyen kadının çantasını çalıp kaçan kapkaççı yakalandı. 13 yaşında olduğu öğrenilen kapkaççının 26 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 13 Nisan Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir erkek şahıs, kadının sokakta yürüdüğünü fark ettiği sırada onu takip etmeye başladı. Bir süre takipten sonra şahıs kadının elindeki telefonu kaptı. Şok geçiren kadın panik yaşarken, kapkaççı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bunun üzerine kadın polise giderek şikayetçi oldu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında, şüphelinin 13 yaşında olduğu ve aynı gün bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için mahallede çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmada şüpheliyi gören polis onu durdurdu. Şüphelinin üzerinde aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin yaşının iki katı suç kaydı olduğu tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çocuğun karakoldaki işlemleri sürüyor.

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13 yaşında 26 suç kaydı var
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