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Giriş Tarihi: 17.4.2021 23:05 Son Güncelleme: 17.4.2021 23:06

'da kumar baskını! Polis mutfak dolabını açınca şoke oldu

Antalya'da kumar baskını! Polis mutfak dolabını açınca şoke oldu

'nın Aksu ilçesinde Huzur Güven Uygulaması kapsamında kumar oynandığı belirlenen bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Bir kişi ise mutfak dolabının içinde bulundu. Kumar oynayan 16 kişiye toplam 74 bin 926 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınında son dönemde artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla yeni tedbirler alınırken, Antalya'nın Aksu ilçesinden gelen görüntüler "pes artık" dedirtti.

TEK KATLI MÜSTAKİL EVE BASKIN YAPILDI

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında kumar oynandığı belirlenen İ.T.'ye ait müstakil tek katlı eve baskın yapıldı.

MUTFAK DOLABININ İÇİNE SAKLANDI

Baskında evde kumar oynayanlar suçüstü yakalanırken, bir kişi ise mutfak dolabının içine saklanarak kurtulmaya çalıştı.

TOPLAM 74 BİN 926 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, dolaba saklanan kişi de dahil olmak üzere kumar oynayan 16 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 21 bin 376 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 53 bin 550 TL olmak üzere toplam 74 bin 926 TL para cezası uyguladı.

Ev sahibi İ.T. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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Antalya'da kumar baskını! Polis mutfak dolabını açınca şoke oldu
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