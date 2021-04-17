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Giriş Tarihi: 17.4.2021 11:24

Bir yemek 27 bin liraya mal oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bir yemek 27 bin liraya mal oldu

Fatih’te Iraklı iş adamı İdris Ahmet, restoranda yemek yerken arkasından yanaşan kişiler tarafından soyuldu. Yediği yemek 27 bin 400 liraya mal olan iş adamı neye uğradığını anlayamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Yenikapı'da bir restoranda 3 Nisan günü medyana gelen olayda İddiaya göre, 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu turizmci İdris Ahmet, restoranda arkadaşlarıyla beraber yemek yiyordu. Müşteri kılığında restorana giren 1'i kadın 2 şüpheli arka masalarına oturdu.

Erkek şüpheli montunu sandalyesine asarken elini İdris Ahmet'in ceketinin cebine attı. Ceketin cebinde bulunan 27 bin 400 lirayı alarak kendi ceketine koydu. Yemek bile söylemeden restorandan kalkan şüpheliler kayıplara karıştı. Yemeği bittikten sonra cebinde paraların olmadığını fark eden İdris Ahmet hayatının şokunu yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildiren Ahmet, şüphelilerin yakalanmasını bekliyor.

Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde erkek şüpheli kendi montun astıktan sonra sandalyesini geri itiyor. Ceketini düzeltecekmiş gibi yaparak elini İdris Ahmet'in ceketinin cebine atıyor. İdris Ahmet'in ceketinden çaldığı parayı kendi ceketine koyuyor. Şüpheliler masadan kalkarak restorandan uzaklaşıyor.

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Bir yemek 27 bin liraya mal oldu
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