BM gibi mehter takımı

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde 25 farklı ülkeden 33 öğrencinin katılımıyla mehter takımı kuruldu. Mehter takımına, Pakistan, Ürdün, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi ülkelerden öğrenciler katıldı. İlk konserlerini arkadaşlarına veren ekip büyük beğeni topladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar "Bursa, Osmanlı'yı kuran payitaht şehir. Buradan bir barış, sevgi, üç kıtaya yayılmış, 600 sene sürekli barış ortamında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hizmet verilmiş" dedi. AA