Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 17-18 Nisan hafta sonu marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte kısmi kapanma uygulaması başlamıştı. Vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan kısmi kapanmanın ardından bakkal ve market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerini yapmak isterlerken bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bugün marketler kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri duyuruldu!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? (17-18 NİSAN 2021)

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatleri belli oldu. Kısmi kapanma uygulaması ile birlikte sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri marketler belirlenen saat aralıklarında hizmet verebilecekler.

İşte market çalışma saatleri!