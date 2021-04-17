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Giriş Tarihi: 17.4.2021 22:46

Diyanet İşleri Başkanı, 28 yıl önce ’ın defni esnasında kabri başında Kur’an-ı Kerim okumuş

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Diyanet İşleri Başkanı, 28 yıl önce Turgut Özal’ın defni esnasında kabri başında Kur’an-ı Kerim okumuş

8. Cumhurbaşkanı ’ın vefatının 28. yılında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , Turgut Özal’ı hayırla yâd ederek, 28 yıl önce defni esnasında kabri başında Kur’an-ı Kerim okuduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ali Erbaş, Turgut Özal’ın cenaze töreninden görüntüler de paylaştı. Görüntülerde Prof. Dr. Erbaş’ın Kur’anı Kerim okuduğu duyuluyor.

Vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bugün kabri başında anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Siyasetçilerden halka kadar birçok kişi de 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı hayırlarla yâd etti.

28 YIL ÖNCE KABRİ BAŞINDA KUR'AN-I KERİM OKUMUŞ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medya hesabından Turgut Özal'ı hayırla yâd ederek, genç bir Diyanet görevlisi olarak 28 yıl önce, defni esnasında Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "28 yıl önce bugün defni esnasında kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduğum ve hayır dualarımızla dar-ı bekaya uğurladığımız 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Prof. Dr. Erbaş, Turgut Özal'ın cenaze töreninden görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde Prof. Dr. Erbaş'ın Kur'anı Kerim okuduğu duyuluyor.

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Diyanet İşleri Başkanı, 28 yıl önce Turgut Özal’ın defni esnasında kabri başında Kur’an-ı Kerim okumuş
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