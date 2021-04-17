El ve ayaklarını bağlayıp bıçaklayarak öldürdüler

Kocaeli'nde 87 yaşındaki Halil İbrahim Topal, evinde elleri ve ayakları bağlanıp bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İddialara göre Kartepe ilçesi Rahmiye mahallesinde tek başına yaşayan babasına ulaşamayan oğlu Şaban Topal, eve girdiğinde Halil İbrahim Topal'ı elleri ve ayakları bağlanmış bir halde, kanlar içinde yerde yatarken buldu. Manzara karşısına şoke olan oğlu hemen 112 acil yardım hattını aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evli ve 5 çocuk babası Halil İbrahim Topal'ın Bursa'da bir fabrikadan emekli olduktan sonra Kocaeli'ne yerleştiği ve hayvancılık işi ile uğraştığı öğrenildi. Topal'ın katil ya da katillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İncelemede evdeki eşyaların dağıtıldığı, kapıda zorlama olmadığı belirlendi. Ekipler ayrıca evde kanlı ayak izleri olduğunu tespit etti.