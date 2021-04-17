Erkek hemşirenin cansız bedeni yeryüzü cennetinde bulundu

Antalya'da 1 Nisan tarihinden buyana kayıp olan Ahmet Uğur ( 29) yeryüzü cenneti olarak bilinen Güver Uçurumu'nda ormanlık alanda ağaca asıl olarak bulundu. Özel bir saç ekim merkezinde çalışan Uğur, iddiaya göre kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra veda mesajları atıp telefonunu kapatarak ortadan kayboldu. Yakınları polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Ahmet Uğur'un en son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, aramalarını burada yoğunlaştırdı. Yapılan tüm aramalara rağmen iki haftadır bulunamadı. AFAD ve itfaiye ve diğer güvenlik güçleri aramaya son verdi.Ancak yakınları aramaya devam etti.

POLİS GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Yakınları Ahmet Uğur'un 17 gün sonra yeryüzü cenneti olarak bilinen Güver Uçurumunda ağaca asılı olarak bulundu. Güvenlik güçlerine bilgi verilmesinin ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti. Toprak ve uçurum yolda ekipler 2 saatte bölgeye ulaştılar. Ahmet Uğur'un yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Uğur'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.