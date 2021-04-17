Esenyurt’ta iki kız çocuğu kaybolmuştu! Boş arsada bulundular

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Elif Baysu, Esenyurt'ta oturan arkadaşı Kardelen Koçak'ın evine misafirliğe gitti. Arkadaşlar evde bir süre zaman geçirdikten sonra öğle saatlerinde sokağa çıktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

Bu andan itibaren ikiliden bir daha haber alınamadı. Çocuklarından haber alamayan ailelerin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle aralıksız bir arama çalışması başlatıldı. Yaşanan son dakika gelişmesine göre iki arkadaş Avcılar Firüzköy'de yer alan boş bir arsada bulunarak Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ



Elif Baysu'nun babası Hasan Baysu kızlarının kaybolmasının ardından "Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz. Biz sana bir şey demedik. Senin hiçbir sorunun yok. Çık gel neredeysen bize haber ver" diye konuşmuş, annesi Temam Baysu ise röportaj öncesinde fenalık geçirmişti.