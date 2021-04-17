Ev değil cephanelik

Sedat Peker'in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yapılan ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen silahlar ve suç unsurları hayrete düşürdü. İstanbul İl Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Peker'in Beykoz'daki villasında ele geçirilen silahlar ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Yurt dışında bulunan Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Peker'in de aralarında olduğu 9 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün dosyası savcılık tarafından ayrıldı ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İddialara göre o 4 şüphelinin arasında; Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan, Yapı Denetim İşleri'ni takip eden ve operasyon kapsamında gözaltına alınan zabıta komiseri Hamit K. de bulunuyor. Hamit K. ve müteahhit olan 3 iş adamının da operasyon kapsamında gözaltına alındıkları iddia edildi. Ruhsat ve inşaat izin işleri için; örgüt üyelerinden rüşvet aldıkları iddia edilen Hamit K. ve bir müteahhit tutuklandı. Diğer 2 iş adamı şüpheli ise serbest bırakıldı. Suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 49'u daha dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7 kişi mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılırken 10 tanesi mahkemece tutuklandı. Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.