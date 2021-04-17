Güneşli hava turistleri meydanlara doldurdu

İstanbul'da uygulanan iki günlük kısıtlamada yağmurdan sonra havanın güneşli ve sıcak olması kısıtlamadan muaf olan turistlerin alanlara ve meydanlara akın etmesine neden oldu.



İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini güneşe bıraktı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler ise güneşi fırsat bilerek meydanlara akın etti. İstanbul'un gözde meydanlarından Sultanahmet ve Ayasofya Meydanına akın etmesine neden oldu. Kısıtlamadan muaf oldukları için sokağa çıkan turistler güzel havanın tadını çıkararak sakin ortamda gezme fırsatı buldular.



Kısıtlamadan muaf olan turistler özellikle Taksim meydanı ve İstiklal Caddesinde yoğunluk oluşturdular. Koronavirüsle mücadele devam ederken ve İstiklal Caddesinde İngilizce uyarılar yapılmasına rağmen Kimi turistlerin maske takmadığı görüldü.