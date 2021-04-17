Havada panik

Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün saat 10.00'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a hareket etti. Uçak, kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra motor arızası nedeniyle Malatya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta 2'si personel olmak üzere 9 kişi yer alırken, Pakdemirli'nin Şırnak temaslarına eşlik edecek AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı ile bir koruma da uçaktaki isimler arasındaydı. Bakan Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Pakdemirli'yi havaalanında karşıladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin feetteyken motor fanlarında yüksek bir gürültüyle karşı karşıya kaldık. İrtifamızı azalttık ama buna rağmen gürültü geçmedi. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, Malatya 2. Kara Havacılık Alayı'nda helikopterle Şırnak'a geçti.