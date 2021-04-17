Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Her kuralı ihlal ettiler! 8 kişiye 27 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 17.4.2021 15:22

Her kuralı ihlal ettiler! 8 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Her kuralı ihlal ettiler! 8 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

’nda ruhsatsız faaliyet yürütülen, kapalı olması gereken saatlerde açık tutulan, alkol satışı ve sunumu yapılan, canlı müzik belgesi olmamasına ve yasak olmasına rağmen canlı müzik yayını yapılan, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranılan bir eğlence mekanında 8 kişiye 27 bin 752 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; eğlence mekanlarına yönelik kontrol ve denetimler kapsamında dün akşam saat 22.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanını denetledi. Kapalı olması gereken saatlerde açık olan söz konusu mekanda ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü, alkol satışı ve sunumu yapıldığı, canlı müzik belgesi olmamasına ve yasak olmasına rağmen mekanda canlı müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Adreste bulunan 8 kişinin ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi. 8 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 27 bin 752 lira idari para cezası kesildi. Adres Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Her kuralı ihlal ettiler! 8 kişiye 27 bin lira ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA