Her kuralı ihlal ettiler! 8 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

İstanbul Polisi; eğlence mekanlarına yönelik kontrol ve denetimler kapsamında dün akşam saat 22.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanını denetledi. Kapalı olması gereken saatlerde açık olan söz konusu mekanda ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü, alkol satışı ve sunumu yapıldığı, canlı müzik belgesi olmamasına ve yasak olmasına rağmen mekanda canlı müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Adreste bulunan 8 kişinin ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi. 8 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 27 bin 752 lira idari para cezası kesildi. Adres Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.