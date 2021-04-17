İstanbul’a Kuzey Afrika tozu yağdı

İstanbul'da sabah saatlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a geceden pazar akşamına kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının beklendiği kaydedildi.



İstanbul'da Cumartesi sabahı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle adeta çamur yağdı. Çamur yağışı nedeniyle otomobiller çamur içinde kaldılar. Pazar gününe kadar yağması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.