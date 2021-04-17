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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:34

Kablo hırsızları tutuklandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kablo hırsızları tutuklandı

’un ilçesinde 1500 metre uzunlukta ve  86 bin TL değerinde telefon kablosu çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Kablo hırsızları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakçı ilçesi Deregözü köyündeki bir şirketin 1500 metre uzunluğunda ve 86 bin TL değerindeki telefon kablolarının çalındığını yetkililer Jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmalar sonucunda çevrede bulunan kameralardan olayı gerçekleştiren M.K. ve R.K. isimli kişileri tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Kablo hırsızları tutuklandı
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