Kablo hırsızları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çanakçı ilçesi Deregözü köyündeki bir şirketin 1500 metre uzunluğunda ve 86 bin TL değerindeki telefon kablolarının çalındığını yetkililer Jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmalar sonucunda çevrede bulunan kameralardan olayı gerçekleştiren M.K. ve R.K. isimli kişileri tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.