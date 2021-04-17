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Giriş Tarihi: 17.4.2021 21:54

Karantinadaki ailenin evinde yangın çıktı! Çöken çatı nedeniyle itfaiye eri ölümden döndü

REMZİ YILMAZ
Karantinadaki ailenin evinde yangın çıktı! Çöken çatı nedeniyle itfaiye eri ölümden döndü

’da 3 katlı binanın bacasında çıkan yangın çatı katını sardı. Karantinada oldukları öğrenilen karı-koca itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Yangına bir başka binanın çatısından müdahale eden bir itfaiye eri, kiremitlerin çökmesiyle birlikte çatının içine gömüldü. Yangına müdahale ise sürüyor.

İznik ilçesi Mahmut Çelebi mahallesinde Mehmet Akbaş'a ait 3 katlı binanın bacasından dumanlar yükselmeye başladı. İftar saatini balkonda bekleyen vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarından birinin yangın merdiveni açılmayınca takviye ekipler çağırıldı.



İTFAİYE ERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye erlerinden biri binaya yakın olan bir başka evin çatısına çıkarak alevlere müdahale etmek istedi. O sırada kiremitlerin kırılmasıyla birlikte çatıda açılan deliğe gömülen itfaiye erinin yardımına vatandaşlar koştu.

Korona virüs testleri pozitif olan karı-kocanın bulunduğu binaya ekipler maskeleriyle girerek çifti binadan çıkardı. Farklı bir çok noktadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Bölgeye İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da geldi. 3 katlı binaya bitişik başka bir bina olmaması faciayı önledi. Yangına müdahalenin ise sürdüğü belirtildi.

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Karantinadaki ailenin evinde yangın çıktı! Çöken çatı nedeniyle itfaiye eri ölümden döndü
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