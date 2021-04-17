17 kişiye 58 bin liralık sosyal mesafe cezası!

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 21.00 sıralarında Ataşehir İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede yapılan kontrollerde; söz konusu iş yerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu, adreste çok sayıda müşterinin bulunduğu ve söz konusu kişilerin sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandıkları tespit edildi. 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası kesildi.