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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:19

17 kişiye 58 bin liralık sosyal mesafe cezası!

EMİR SOMER EMİR SOMER
17 kişiye 58 bin liralık sosyal mesafe cezası!

’da bir kafede nargile içen, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket eden 17 kişiye 58 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 21.00 sıralarında Ataşehir İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede yapılan kontrollerde; söz konusu iş yerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu, adreste çok sayıda müşterinin bulunduğu ve söz konusu kişilerin sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandıkları tespit edildi. 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası kesildi.

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17 kişiye 58 bin liralık sosyal mesafe cezası!
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