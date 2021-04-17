Kontrolden çıkan tır tehlike saçtı

Bursa'da kontrolden çıkan tır önce bir motosiklete daha sonra da bir traktöre çarptı. Can pazarının yaşandığı ve 4 kişinin büyük tehlike atlattığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.





İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesinde seyir halinde olan Orhan Varol'un kullandığı tır aniden kontrolden çıktı. Tehlikeli bir şekilde ilerlemeye devam eden tırın dorsesi, önce yol kenarında motosikletiyle seyir halinde olan Onur Tuna'ya, daha sonra da biraz daha ilerde seyreden Halil Kuru'nun kullandığı plakalı traktöre arkadan çarptı. Yolun kenarına savrulan motosiklet sürücüsü Onur Tuna'nın yanı sıra traktörde bulunan Sezer Kuru ağır yaralandı. Traktör sürücüsü Halil Kuru ve annesi Dudu Kuru ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine çağırılan Ambulanslarla hastaneye kaldırdı.