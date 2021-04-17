Köpeğini bulana 5 bin lira verecek

Kocaeli Korfez İlçesi İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas, 1 ay önce işyeri önünden kaybolan kangal cinsi köpeğini kaybetti.

5 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

Tüm aramalarına rağmen kaybolan köpeğini bulamayan Elmas, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir mesaj paylaşarak "Benim için en yakın dosttu" dediği yavru kangal köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

Muhtar Kazım Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı "Bir ay önce iş yerimizin önünde kaybolan yavru kangal köpeğim bulunamadı. Ricam olur, eşten dosttan etraflarında köylerinden veya gördüklerinde tarafıma bildirenlere beş bin TL ödül vardır" dedi.