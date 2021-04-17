Kore Büyükelçisi Lee Nemrut Dağı'na hayran kaldı

Dünyanın 8. Harikası olan Nemrut Dağının zirvesine çıkan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik LEE, 2206 metre yükseklikteki devasa heykellere ve gördüğü manzaraya hayran kaldığını söyledi.



Nemrut Dağına tırmanan büyükelçiye eşlik eden Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Dernek (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente, Nemrut Dağı hakkında bilgiler verdi.





Ankara Büyükelçisi olduktan sonra Türkiye'yi tanımak amacıyla illeri gezdiğini belirten Won Ik Lee; "Türkiye'nin her bölgesinin ayrı bir güzelliği var. Zaman buldukça farklı illere ziyarette bulunuyorum. Gittiğim yerlerin tarihi, kültürel , doğa güzelliklerinin yanı sıra ve o ile özgü ürünleri tanımaya çalışıyorum. Dünyanın 8. Harikası olan Nemrut Dağı, eski çağlarda Kommagene olarak bilinen, bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır. Devasa heykellerin fotoğraflarını görmüştüm. 2206 metre yükseklikte olan bu zirveye tırmanırken biraz yoruldum ancak zirveye ulaştığımda gördüğüm manzara, devasa heykeller beni adeta büyüledi, güneşin batışını izlerken gizemli ortam yorgunluğumu alıp götürdü. Dünya mirası olan Nemrut Dağı dünyada görülmesi gereken yerlerden birisi. Bana bugün eşlik eden Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Dernek (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente'ye teşekkür ediyorum" dedi.