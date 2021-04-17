O baba tutuklandı

Adana'da tek katlı evinin damından 4 yaşındaki kızını atmakla tehdit eden Mustafa Analık (51) tutuklandı. Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa Analık kendisine büyü yapıldığını iddia edip, kızı Ela'yı rehin aldı. Polis, dama çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa Analak'ı ikna etmeye çalıştı ancak ikna edilemedi. Babasına sarılan küçük kız "Ne olur evimize gidelim, babacığım beni atma baba" diyerek gözyaşı döktü. Bir süre sonra konuşmak için dama çıkan kayınpeder ve polisler, Mustafa Analık'ın dalgınlığından yararlanıp küçük kızı kurtardı. Adliyeye sevk edilen Analık tutuklanarak cezaevine gönderildi.