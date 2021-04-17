O il için kritik uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor...

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı