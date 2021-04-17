Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile tam kapanma olacak mı? Gözler "Bayramda yasak var mı?" sorusunun yanıtına çevrildi!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2 haftalık kısmı kapanma sürecine girilmişti. Hafta içi ve hafta sonu belirtilen saatler kapsamında yasak uygulanırken bayrama az bir zaman kala "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan açıklamasında vaka sayılarında iyileşmezse olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı, tam kapanma olacak mı? Gözler gelecek açıklamalara çevrildi!

Son Kabine Toplantısı'nın ardından artan vaka sayıları nedeniyle hafta içi yasak saati 21:00'dan 19:00'a çekildi. Öte yandan 2 haftalık kısmi kapanma uygulaması da yapılmaya başlandı. Ramazan ayının idrak edildiği bu dönemin ardından gelecek olan Ramazan Bayramı için ise kısıtlamaların olup olmayacağı, tam kapanmanın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bakımdan; "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?" gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar gözlerini gelecek açıklamalara çevirdiler. Buna göre; bayramda yasak var mı ve tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı yasakları için gelecek açıklamada…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Başkan Erdoğan, şimdilik 2 haftalık kısmı kapanma uygulanacağını belirtirken vaka sayılarında iyileşme olmadığı takdirde daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi…