Rexo uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

ARAÇ TUŞBA İLÇESİNDE YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmalar sonucunda tespit edilen bir araç Tuşba ilçesinde yakalandı.

Araçta narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada; aracın bagaj kısmında bulunan çuval ve valiz içinde 200 paket halinde 102 kilo 690 gramer eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.