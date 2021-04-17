Sapanca Gölü’nden sevindiren haber

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı, mevsim normallerinde beklenen yağışların, Ocak ayının ortasına kadar gelmemesi nedeniyle yüzde 14 seviyelerine kadar düştü. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU A.Ş tarafından daha önceki yıllarda kurulan hat ile Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nden de su takviyesine başlandı. ,

Sapanca Göleti'nde hızla düşen su seviyesi nedeniyle, gözle görülür bir oranda 20 ile 30 metre arasında çekilme yaşandı ve tekneler karaya oturdu. Ocak ayı sonunda etkisini gösteren kar ve sağanak sayesinde Kocaeli'nde ki Yuvacık Barajı hızla dolmaya başladı. Birkaç gün önce tamamen dolan Yuvacık Barajı'nda, herhangi bir taşkın yaşanmaması amacıyla geçtiğimiz hafta kapaklarda açıldı. Öte yandan, barajdaki su seviyesinin artmasıyla birlikte kurulan sistemle Sapanca Gölü'nden alınan su geri aktarılmaya başlandı. Yapılan aktarma kısa sürede kendisini gösterdi. Sapanca Gölü tekrar eski seviyesine döndü.

KBB SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü'nden aldığımız suyu, barajın dolmasıyla birlikte, kurduğumuz sistemden geriye aktararak, gölün su seviyesini normal seviyeye ulaştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.