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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:27

Sokağa çıkma yasağında “kumar masası” kurmuşlar

HALİT TURAN HALİT TURAN
Sokağa çıkma yasağında “kumar masası” kurmuşlar

Emniyet ve Jandarma’nın Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde Türkiye geneli 81 ilde, “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı. 31 bin personelin eş zamanlı yaptığı denetimlerde 117 kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken kumar oynayan bin 204 kişiye idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Asayiş Daire Başkanlıkları tarafından 8 bin 463 ekipten oluşan, 31 bin 090 personelin görev aldığı genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı. Uygulamada polis ve jandarma ekipleri 81 ilde 27 bin 900 kahvehane ile 840 dernek ve kooperatifi denetledi.



56 İŞYERİ KAPATILDI

Yapılan baskınlarda, 47 kişi gözaltına alınırken, 634 aranan şüpheli yakalandı. 1.204 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe de idari işlem yapıldı. Denetimlerde 56 iş yeri de kapatıldı.

MASKE VE MESAFEDEN 2 BİN 187 KİŞİYE CEZA

Koronavirüs salgını kapsamında "Maske Takmamak, Sosyal Mesafe ve Sokağa Çıkma Kısıtlaması" tedbirlerine uymayan 2 bin 187 kişiyi de idari para cezası kesildi. Kumar denetiminde, 6 tombala makinesi, 4 sigaramatik, 3 kumar makinesi, 6 oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş gibi maddeler ele geçirildi.

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Sokağa çıkma yasağında “kumar masası” kurmuşlar
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