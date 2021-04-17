Son dakika haberi: Belgrad Ormanı'nda define avı! Dev çukur şaşkına çevirdi

Ormanda maalesef bir sürü define çukuru oluyor önceden kazılmış ve içi su dolmuş. Ama bu yeni kazılmış, cavaskar sistemi, eldivenler, maskeler, ip merdivenler… ve öyle bir çukur ki, devasa bir çukur. Burada cep telefonu zaten zor çekiyor. Çukura düşsen büyük bir ihtimalle ya çok ciddi yaralanırsın ya da hayatını kaybedersin. İçeri düştükten sonra bir yere haber vermene imkan yok. korkunç bir durum" dedi.