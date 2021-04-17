Takip edip elindeki telefonu böyle çaldı! Aynı gün yakalandı

Olay, 13 Nisan Salı akşamı saat 20.50 sıralarında Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Söz konusu caddede yürüten A.B. isimli kadını takip eden ve sessizce yaklaşan bir kişi, kadının cep telefonunu kapkaç suretiyle çaldı ve hızla kaçtı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul Polisi soruşturma açarak inceleme başlattı. Aynı kişinin aynı gün Ahmet Arif Caddesi üzerinde park halinde olan bir TIR içerisinden bir cep telefonu çaldığını da tespit etti. İki olayı gerçekleştiren ve 18 yaşından küçük olan E.D., aynı gün ikamet adresime girerken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 0.40 gram uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli "Otodan Hırsızlık" ve "Kapkaç" suçlarından adliyeye sevk edildi.