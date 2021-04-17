TIR kuyruğunda iftar sofrası

İhraç yüklerini belirtilen adreslerdeki ülkelere götürmek için günlerce direksiyon başında zorlu bir mesai yapan TIR şoförleri, ramazanı da ailelerinden uzakta geçiriyor. Sınır kapısında çıkış yapmak için TIR parkında sırasını bekleyen şoförler, iftar saatine yakın dorselerindeki dolaplarda hazırlıklara başlıyor. İftarlıklarını hazırlayan şoförler kimi zaman tek kimi zaman da meslektaşlarıyla ezanın okunmasının ardından oruçlarını açıyor. İftardan sonra demlenen çaylarla sohbet koyulaşıyor.TIR şoförü İsmail Karakaş, "Evde olmak güzel bir şey. Sofra başında ailemizle olmak ayrı bir güzellik. Ancak yıllardan beri alıştık bu atmosfere artık" dedi. Ekrem Bağmancı ise "Grup halinde bir araya gelince iftarlar daha güzel oluyor. Bir arkadaşımız güveç bir diğeri pilav hazırlıyor, ben de salata ve diğer iftarlıkları hazırlıyorum. Hep beraber aile sofrası gibi oturup iftar yapıyoruz" diye konuştu. Abdurrahman Avcı da iftarı arkadaşlarıyla birlikte durakladıkları noktalarda yaptıklarını dile getirdi. Uzun yol şoförlerinin iftarlarını dorselerindeki dolaplarda hazırladığını aktaran Avcı, "Şikayetçi değiliz. Kazancımız helal olduğundan dolayı huzurumuz da yerinde Allah'a şükür. Zaman zaman zorluklar yaşıyoruz ama bu da işimizin bir cilvesi" dedi. Orhan Günal da iki buçuk aydır aralıksız Avrupa ülkelerine servis yaptığını, bayramın gelmesini sabırsızlıkla beklediğini kaydetti. AA