Torna makinesinden fırlayan tahta öldürdü

İzmir'de yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Alperen Bayandur akıl almaz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. İzinli olduğu gün eniştesinin mobilya imalathanesini ziyarete giden Bayandur, burada oturup sohbet ederken torna makinesinden fırlayan tahta parçası talihsiz gencin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Bayandur kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Olay, 9 Nisan Cuma günü Karabağlar'daki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Kemalpaşa'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Alperen Bayandur, izinli olduğu gün Karabağlar ilçesinde mobilya imalathanesi olan Yasin Kuş isimli eniştesini ziyarete gitti. Burada oturup eniştesi ile sohbet eden gencin başına torna makinesinden fırlayan tahta parçası isabet etti. Masa ayağı üretimi yapılan torna makinesinden fırlayan tahtanın başına isabet etmesiyle Bayandur kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan genç yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kemal Bayandur



Talihsiz genç hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybederek 14 Nisan Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu. Talihsiz gencin ölümü başta İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Buca İlçe Başkanlığı önceki dönem başkan yardımcısı Kemal Bayandur olmak üzere sevenlerini, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Bayandur, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



8 NİSAN DOĞUM GÜNÜYDÜ



Alperen Bayandur'un vefatından 6 gün önce 8 Nisan'ın doğum gününü olduğu ve 20 yaşına girdiği öğrenildi. Acılı baba Kemal Bayandur, "Oğlum izinli olduğu gün Karabağlar'da eniştesini ziyarete gitti. Eniştesi ile birlikte otururken başına sandalye ayağı üretilen torna makinesinden fırlayan tahta parçası isabet ediyor. Gerçekten görünmez kaza. Kader. Bir şey diyemiyorum. Çok üzgünüz" dedi. Oğlu Alperen Bayandur'un yakın zamanda vatani görevine yapmayı planladığını anlatan acılı baba Bayandur, "Henüz 20 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.