KİRALIK SİLAH VE ARAÇLA TEHDİT

Makam şoförü R.U.'yla anlaşma yaşan Bahçeci, ilk olarak anlaşmalı şekilde şoförünü işten çıkartmış ve bir miktar para verdiği şoförüne, ruhsatsız bir silah aldırıp bir de oto galeriden günlük bir araç kiralatmıştı. Kiralık araçla birlikte Tansel Kaplancan'ı takip etmeye başlayan şoför, trafikte sıkıştırdığı doktorun aracına 3 el ateş edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Yaptığı iş sonrası Bahçeci'den 18 bin lira alan şoför R.U., kalan parasını Bahçeci'den tahsil etmek istediğindeyse Bahçeci, işten çıkarttığı şoförünün telefonlarına çıkmadığı gibi görüşmeyi de reddetmişti.

Bunun üzerine R.U., Tansel Kaplancan'ın aracını kurşunladığını itiraf edip, azmettiricisinin Mustafa Bahçeci olduğunu ihbar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan R.U., Bahçeciyle yaptığı planı detaylıca savcıya anlattı. Pişman olduğunu kaydeden R.U., 'Bahçeci'nin yönlendirmesiyle az kalsın hayatım mahvolacaktı. Silahı aracın alt kısımlarına yönlendirmiştim. Tansel Kaplancan'ın zarar görmediği için çok mutluyum.' İfadelerini kullandı. Savcılık, ifadesi sonrası R.U.'nun adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.