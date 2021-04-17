Vaka sayısı 63 bini geçti, vefat 289

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı tabloya göre dün yapılan testler sonucu 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 915 semptomlu hasta belirlendi. Hastanelerde tedavi altında bulunan 56 bin 510 kişi sağlığına kavuşurken, 289 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3.5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 320 oldu. Test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu. ANKARA