Varank, TÜBİTAK aşısına gönülü oldu

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Kovid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı için gönüllü oldular. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank'a bu akşam Ankara Onkoloji Hastanesi'nde ilk doz aşı vurulacak.