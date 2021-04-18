2 çocuk sahibi genç baba kurtarılamadı

Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Bülent Pamuk (40), aynı ilçede çalıştığı tank ve depo imalatı yapan firmanın almış olduğu bir iş için gittiği Konya'da iş kazası geçirdi.

Konya'da iş aldıkları fabrikanın yüksek noktasında kaynak yaptığı esnada dengesini kaybeden genç işçi, metrelerce yükseklikten yere düştü. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Pamuk, 6 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Pamuk'un cenazesinin Kocaeli'ne getirilerek Körfez İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.