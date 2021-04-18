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Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:47

2 çocuk sahibi genç baba kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
2 çocuk sahibi genç baba kurtarılamadı

Körfez İlçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Bülent Pamuk(40), ’da geçirdiği iş kazası sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Bülent Pamuk (40), aynı ilçede çalıştığı tank ve depo imalatı yapan firmanın almış olduğu bir iş için gittiği Konya'da iş kazası geçirdi.

Konya'da iş aldıkları fabrikanın yüksek noktasında kaynak yaptığı esnada dengesini kaybeden genç işçi, metrelerce yükseklikten yere düştü. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Pamuk, 6 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Pamuk'un cenazesinin Kocaeli'ne getirilerek Körfez İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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2 çocuk sahibi genç baba kurtarılamadı
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