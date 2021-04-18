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Giriş Tarihi: 19.4.2021 00:27 Son Güncelleme: 19.4.2021 00:27

26 ton demiri çalmışlardı, 3 kişi yakalandı

ABBAS ÇAKAR
26 ton demiri çalmışlardı, 3 kişi yakalandı

Şöför olarak çalıştığı şirkette, aracına yüklenen 26 ton ile kayıplara karışan M.F ile ona yardım ederek 100 bin liraya satışını gerçekleştirdikleri tespit edilen U.E ve Ş.B isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Darıca İlçesinde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan U.Y, polise giderek 26 ton demir yükledikleri araçları ile aracı kullanan şoförleri M.F'nin 13 Nisan'da bir anda ortadan kaybolduğunu bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında harekete geçen Kocaeli Polisi, yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, şirkete ait 196 bin lira değerinde yükün Balıkesir ilinde bulunan bir firmaya 100 bin lira karşılığında satıldığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Devam eden araştırmalar sonucu yük ile birlikte ortadan kaybolan M.F isimli şoför ile yükü satmasına aracı oldukları belirlenen U.E ile Ş.B isimli şüpheliler Kocaeli'nde yakalandı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi.

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26 ton demiri çalmışlardı, 3 kişi yakalandı
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