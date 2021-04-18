Adım adım iflasa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin yasal borçlanma limitini aştığını belirtti. Yeni yönetimin 2 yılda büyükşehir belediyesinin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıktığını ifade ederek, "CHP'li İBB yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "BORÇ DAHİ ALAMAYACAK" duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" dedi.

Yeni yönetimin İBB'yi devraldığında İBB'nin borcu 23 milyar 592 milyon iken 2 yıl içinde 10 milyar TL'lik yapılan borçlanma ile İBB'nin borç miktarı 43 milyar 402 milyon TL'ye yükseltildi. 2020 mali bütçesi 25 milyar TL 850 milyon lira olan İBB'nin 2021 bütçesi ise 28 milyar 900 milyon lira olurken iştiraklerle birlikte konsolide bütçesi de 75 milyar 500 milyon TL'ye yükseldi. Tek başına 28.9 milyar TL'lik bütçeye hükmeden İBB yönetimi ayrıca 8 milyar daha 2021 bütçesini tamamlamak için isterken sadece 2 yılda İBB yönetimi 61 milyar 402 milyon TL ile İBB'yi iflasın eşiğine getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadığını sorarak şunları söylemişti: İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?"