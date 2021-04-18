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Giriş Tarihi: 18.4.2021 18:20 Son Güncelleme: 18.4.2021 18:21

’da bir günde Kovid-19’a 20 kurban

MEHMET AL
Alanya’da bir günde Kovid-19’a 20 kurban

'nın İlçesinde son günlerde vaka sayısı artarken, bir günde 20’ye yakın insan nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm dünyada olduğu gibi Alanya'da da koronavirüse karşı verilen kayıp gün geçtikçe artıyor. Aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği ilçede bir günde virüse verilen kayıp endişeleri arttırdı.

TAM KAPANMA GERİ GELEBİLİR

Önümüzdeki iki hafta boyunca uygulanacak olan kısıtlamaların ardından ise beklenen düşüş olmazsa yetkililer tarafından tam kapanmanın geri gelebileceği belirtildi.

ALANYA'DA VEFAT SAYISI ARTIYOR

Alanya'da bir günde vefat edenlerin sayısı 20'ye yakın olarak kaydedildi. Vefat sayılarının artmasında mutasyonlu virüsün yayılması etken olarak gösterildi.

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Alanya’da bir günde Kovid-19’a 20 kurban
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