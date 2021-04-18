Alanya’da bir günde Kovid-19’a 20 kurban

Tüm dünyada olduğu gibi Alanya'da da koronavirüse karşı verilen kayıp gün geçtikçe artıyor. Aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği ilçede bir günde virüse verilen kayıp endişeleri arttırdı.
TAM KAPANMA GERİ GELEBİLİR
Önümüzdeki iki hafta boyunca uygulanacak olan kısıtlamaların ardından ise beklenen düşüş olmazsa yetkililer tarafından tam kapanmanın geri gelebileceği belirtildi.
ALANYA'DA VEFAT SAYISI ARTIYOR
Alanya'da bir günde vefat edenlerin sayısı 20'ye yakın olarak kaydedildi. Vefat sayılarının artmasında mutasyonlu virüsün yayılması etken olarak gösterildi.