Alevler içinde kalan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Dursun ve Şerife Uzun'un çiftinin yaşadığı evin çatı katında elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede yayıldı.Çatı katında bulunan eski araç lastiklerinin de tutuşmasıyla yangın daha da alevlenerek kısa sürede evin odaları ile çatısını sardı.Duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşular, önce Uzun çiftinin evden çıkmasını sağladı daha sonra da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.Yangında büyük çapta hasar oluşan evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.