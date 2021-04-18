Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alevler içinde kalan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 19.4.2021 02:28

Alevler içinde kalan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Alevler içinde kalan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

’nin ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Dursun ve Şerife Uzun'un çiftinin yaşadığı evin çatı katında elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede yayıldı.

Çatı katında bulunan eski araç lastiklerinin de tutuşmasıyla yangın daha da alevlenerek kısa sürede evin odaları ile çatısını sardı.

Duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşular, önce Uzun çiftinin evden çıkmasını sağladı daha sonra da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Yangında büyük çapta hasar oluşan evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alevler içinde kalan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA