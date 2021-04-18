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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:31 Son Güncelleme: 18.4.2021 23:31

Sahur Vakti saat kaçta?

Ankara Sahur Vakti saat kaçta? Ankara imsak ve sahur vakitleri

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk haftasını tamamlarken ilimizde oruç tutanlar sahur vakitlerine ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyerek Ankara Sahur Vakti saat kaçta? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. kaynaklı olarak Ankara Sahur Vakti saat kaçta? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Ramazan Ayının ilk haftası sona ererken, Diyanet imsakiyesi üzerinden sahura kalkarak oruca niyet edecek olanlar Ankara Sahur Vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ANKARA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı Ramazan imsakiyesi aracılığıyla Ankara İmsak - sahur vakitlerine ilişkin tüm bilgiler şöyle;

ANKARA SAHUR - İMSAK VAKİTLERİ

19 NİSAN PAZARTESİ

  • İMSAK: 4:27
  • İFTAR: 19:37

20 NİSAN SALI

  • İMSAK: 4:25
  • İFTAR: 19:38

21 NİSAN ÇARŞAMBA

  • İMSAK: 4:23
  • İFTAR: 19:39

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ankara Sahur Vakti saat kaçta? Ankara imsak ve sahur vakitleri
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